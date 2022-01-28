農曆春節將至，合庫為了喜迎福虎年，並為客戶添好運，特別推出春節基金下單優惠方案，自1月27日起至2月7日止，凡透過合庫網路銀行申購單筆基金，即可享有申購手續費2.8折優惠，以滿滿的優惠回饋客戶的長期支持。

春節前夕，突如其來的疫情升溫，打亂原本逐漸平靜的工作與生活，為避免疫情再起，國人除配合政府提高警戒並積極接種疫苗外，於關心疫情時也要保持身心的健康，於生活與消費上可多採用線上購物或數位金融交易方式以降低接觸風險，合庫為鼓勵客戶善用數位網路科技，同時歡慶喜迎福虎年，特別推出春節限時網路下單優惠，讓客戶在家透過網路安心投資理財，不讓疫情阻擋了財富的累積與規劃，同時家長也能培養孩子正確金錢觀念，從小做好壓歲錢規劃，成為理財小達人。

數位金融已不再僅限年輕族群，在疫情驅動數位轉型下，各年齡層使用率已逐漸上升，為數位金融服務帶來嶄新契機，合庫也不斷積極推出創新數位金融服務，更打造高安全性的數位金融交易環境，包括於網路銀行及行動網銀等數位平台提供境內外基金、國外固定收益債券、黃金存摺、網路投保及台外幣存款等投資理財服務，滿足顧客全方位金融需求，並用心守護客戶財富及交易安全。

相關優惠理財活動內容，可洽合庫理財專員或可至合庫銀行官網查詢。