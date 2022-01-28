為了營造多元的藝術文化聚落，高市府推動鳳山中城計畫，透過衛武營都會公園內三連棟建築的活化改造，邀請學界及業界合作，結合鄰近的衛武營國家藝術文化中心，加速高雄文創能量基地的形成。

衛武營都會公園內三連棟建築的活化改造，其中一棟已由在地的南風劇團，在今年1月初進駐，高雄副市長林欽榮28日至現場視察劇團進駐情形，也期許團隊為高雄帶來文化的新力量。

高雄工務局28日表示，衛武營都會公園前身為國防部衛武營新兵訓練營區，營區內的三連棟，即是為了歷史記憶的傳承而保留了原有營區營舍，每棟面積約為1108平方公尺，2019年時，即以城鎮風貌計畫完成景觀改善。

工務局說，為了友善在地劇團進駐，提供安全無虞的場域，以周邊自然生態景觀，結合永續綠建築理念，進行改造，除了已經進駐的南風劇團外，三連棟另外兩棟，國立台北藝術大學已表態同意進駐，藉由跨域理念，共同打造全新的藝文空間，並結合鄰近社區，帶動整體藝術廊道的公共文化效益。

該區生活圈，目前的商業活動也正加速進行中，衛武營國家藝術文化中心一路之隔的國泰重劃區，三井Lalaport已經在2021年12月，標得台糖13007坪土地的地上權，準備投資興建綜合商場。

衛武營國家藝術文化中心對面的5449.54坪捷運衛武營站聯開案，也將公告招商，可望引進180億元，投資興建商辦和住宅。