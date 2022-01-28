銷售400萬張防疫保單的臺灣產物保險公司28日發出信函指出，為降低國人在面對新冠疫情時的經濟衝擊，所推出的法定傳染病防疫費用保險，從2020年底開始銷售到2021年1月25日停止受理投保，累計共承保約400萬張保單，在此特別感謝全國保戶對臺灣產物保險公司的青睞與支持。

回首2021年，臺灣產物保險公司全體同仁上下一心秉持專業與熱忱，為了不負保戶所託，導入流程機器人(RPA)系統及運用其他數位科技提升出單效率，並建立多項便捷的理賠申請與線上服務管道，只為將保戶信任視為公司的責任，致力守護400萬份的承諾，陪伴受影響的家庭，一起度過疫情衝擊。

農曆新年佳節將至，在此感恩過去及期勉未來的日子，在面對疫情嚴峻的挑戰，臺灣產物保險公司呼籲國人遵從主管機關的防疫政策；時時刻刻提醒注意自身安全，做好防疫措施，保護自己也保護家人。

臺灣產物保險公司敬祝新年快樂、闔家安康。