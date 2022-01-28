長達9天的春節長假即將到來，重新開園的台中百年后里馬場，即日起至2月底，推出「2022魔幻藝術嘉年華」活動，有逗趣小丑表演、魔幻迷宮燈光秀、小火車暢遊，還有18座氣墊遊戲，搶攻親子遊商機；主辦單位更布置魔法森林，讓美景呈現在遊客眼前；祈福鳥居更是讓人懷思古幽情。

「魔幻藝術嘉年華」活動執行長林麗玉表示，后里馬場是許多人美好的童年回憶，經由2018台灣花卉博覽會的盛大開幕，更讓這個園區成為全台知名景點，新春期間舉辦「2022魔幻藝術嘉年華」，讓園區注入滿滿歡樂與活力。

后里馬場是中部知名景點，2018年被選為花博主展館之一。花博閉幕後，台中市政府觀旅局去年11月將馬場及花舞館正式委外經營，馬場古蹟包含日據時代的場本部、場長宿舍等規劃成主題式餐廳、咖啡館、文創商店及展覽館，結合園區內多元休憩服務設施，期待創造后里在地觀光發展榮景。

由台灣休閒運動科技公司主辦、龍之嶺旅遊集團承辦的「2022魔幻藝術嘉年華」，讓園區注入新元素，即日起至2/28期間，將於花舞館內魔幻迷宮、未來樹帶遊客進入奇幻的異世界，戶外舞台更邀請2018世界小丑冠軍演出小丑靜思劇，天天演出天天精彩，讓遊客的假期有歡樂有回憶。

百年后里馬場，老樹、馬廄、隅喁行走的馬，都是美麗的走動風景。這次主辦單位更布置魔法森林，讓美景呈現在遊客的眼前；祈福鳥居，更是讓人懷思古幽情。林麗玉說，此次活動優惠弱勢團體免費入園，低收入戶、持身心障礙手冊者都享有此項優惠，還有專門為社會服務團體準備的愛心義賣攤位，只要事先申請都可免費使用義賣攤位。