建廟300年的台中梧棲浩天宮原址增建，為了讓信徒共襄盛舉，自1月29日9時起，只要現場捐贈建廟基金1000元，即贈送浩天宮專屬限量版祈福媽祖悠遊卡，數量有限，想拿到有媽祖加持的悠遊卡，機會難得。

台中浩天宮大庄媽歷史悠久，盛名遠播，信仰的區域從梧棲大庄擴及大肚中堡五十三庄，是台中港地區大廟，並在2010年被列為台中市歷史建築，由於舊廟年久失修且香火鼎盛、信徒眾多不敷使用，目前在原址增建及修復中，除了預計保留原有歷史建築，新建工程增加了觀音殿、聖父母殿、千里眼順風耳公殿、五路財神殿、月老殿、太歲殿、光明殿、南北斗星君殿以及地藏功德王菩薩殿等相關殿堂樓宇，預計地上兩層，共計約3300平方公尺。

邀請信徒們共襄盛舉，贊助台中浩天宮增建，自1月29日9時起，在浩天宮服務台現場捐贈建廟基金1000元，即贈送浩天宮專屬限量版祈福媽祖悠遊卡，限量1000張，卡片經過加持及過香爐，蘊含了媽祖的滿滿祝福，數量有限、贈完為止，前300名還加贈福袋及1元發財金，讓信徒們都可以平平安安過好年。