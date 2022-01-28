孫彬訓／台北報導

根據台北市松山區投注站描述，此次刮中百萬大獎的是一位20幾歲的年輕男性，投注站施先生表示，當天拆了一本新「2000萬超級紅包」給熟客刮，熟客挑選2張，其中一張刮中一萬元後就離開了。

沒多久中獎人進店後，從熟客刮剩下的當中挑選了3張，末3碼分別為007、009及017，其中007那一張讓他幸運刮中了100萬元。

施先生詢問中獎人為什麼挑選這三個號碼？中獎人表示，因為他剛換了新車，車牌中有7跟9這兩個數字，加上他去年底運氣不佳，最近跑去「霧眉」想轉運，沒想到真的讓他幸運刮中100萬元。

2000萬超級紅包共有5個頭獎2000萬元、9個200萬元+BMW休旅車、650個100萬元。統計至1/27，已刮出1個2000萬元、1個200萬元+BMW休旅車、117個100萬元。

此外，截至1/27，春節前發行13款刮刮樂866個百萬元（含）以上大獎已刮134個，其中，500萬元有1個、1200萬元有0個、2000萬元有1個。