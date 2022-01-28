高雄大遠百在年終歲末之際，秉持取之社會、回饋社會的營運宗旨，持續舉辦各項愛心捐血、物資募集...等公益活動，關懷需要被照顧的家庭；值得一提的是，高雄大遠百於去年週年慶期間攜手高雄市政府社會局仁愛之家、饗食天堂三方聯名，共同推出遠百愛的串連「寒冬送暖-募便當送愛心」公益認購活動，於日前圓滿結束，匯集百位民眾的愛心，寒冬送暖成功募集200份愛心便當，全數捐贈予高雄政府社會局仁愛之家，分配給更多需要幫助的中、低收入戶長輩，在歲末年終之際，齊心共同打造幸福家園，讓社會更美好，同時也感謝捐贈民眾的愛心。

高雄大遠百店長黃友誠經理表示，此次由高雄大遠百主辦的「寒冬送暖-募便當送愛心」公益認購，獲得許多充滿愛心的民眾熱情響應以外，饗食天堂餐廳更情義相挺主動加碼贊助，讓本次認購活動成功募集到200個愛心便當。活動捐贈儀式由高雄大遠百派遣愛心專車滿載民眾溫暖心意的愛心便當，全數捐贈予位於高雄市燕巢區的高雄市政府社會局仁愛之家，該園區佔地近10公頃，建築面積5100 坪，為全國面積最遼闊之公立仁愛之家，主要服務對象為：設籍本市年滿65歲以上之中、低收入戶老人以及需要幫助的個案，送愛予受關懷的長輩，提前過好年；黃友誠經理表示，遠百愛的串連「寒冬送暖-募便當送愛心」公益認購活動圓滿達成，希望透過本活動的舉辦能喚起廣大民眾的愛心，以實際行動支持更多需要幫助的長輩們，期盼在歲末年終之際，能夠吃到熱呼呼的便當、溫暖在心裡，讓社會充滿幸福氛圍。

為迎接金虎年到來，高雄大遠百即日起至二月十六日推出「福虎生豐．新春報喜」特惠活動，推出百貨服飾當日累滿5000元送350元，遠百APP會員獨享單筆滿5000元再加送100元；二月六日前於保健器材、小家電當日單筆滿5000元送500元、大家電當日單筆滿10000元送1000元，另外，二月十六日前還可再搭配14大銀行全館當日刷滿6000元送100元，另外持12大銀行信用卡於數位3C、MUJI單筆分6期刷滿10000元送500元，享5%實質回饋。

新春期間，高雄大遠百天天都有精彩活動，大年初一至大年初六開賣「虎虎生風」新春鴻運一路發開運福袋，限量1000個，每個售價現金200元，最大獎可獨得高雄大遠百紅利券5萬元，力拼250倍超高回饋，讓民眾花小錢賺大錢；大年初二規劃小小服務員體驗化身小小金釵新春迎賓，並擔任小小播音員祝大家新年快樂。大年初三推出「扮豬吃老虎．骰子PK趣」；大年初四則有「虎虎生風-金幣一把抓」，憑全館當日單筆消費發票滿500元以上即可參加活動，有機會獲得-新春賀歲強片「歡樂好聲音2」限量贈品乙份；除此之外，今年特別攜手台南北汕尾媽祖宮鹿耳門天后宮及台南開基玉皇宮合作，凡參加大年初二至大年初四趣味活動，就有機會抽中招財錢母或祈福平安符，祝福大家虎年行大運、發大財！