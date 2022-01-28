永慶房產集團尾牙及永慶房屋年度頒獎典禮由實體轉至線上舉辦，1月28日由永慶房產集團董事長孫慶餘率高階主管群上直播台感謝同仁，並抽出一千五百項尾牙好禮，最大獎為汽車一台。

永慶房產集團在孫慶餘董事長的帶領下，從1家店發展成為台灣最大房仲集團，全台服務據點直逼1400店，在全台19縣市穩居店數市占第一，持續拉大與其他品牌的差距。此外，2021年集團績效再次刷新紀錄，「總成交金額」突破8000億元、總成交件數6萬件。

其中，永慶房屋直營店績效也再創新高，2021年業績成長15%，幫助超過2萬客戶圓滿成家，平均每天幫助近60個家庭圓滿成家。

面對疫情挑戰，永慶的防疫措施一直以保障客戶及員工為最高原則，配合政府防疫政策，且隨時優化相關應變計畫，更在三級警戒期間推出「專人導覽」線上賞屋服務、啟動線上面試等，將守護員工、求職者與消費者的健康安全視為第一要務。

由於Omicron新型變異株的威脅增加，為積極防範，永慶集團總部自1/24起，已實施分流、分棟及遠距居家上班等方式，更已超前規劃好春節的防疫通報流程，並提醒集團員工於開工前一天先快篩檢測。

永慶集團員工疫苗涵蓋率第一劑已達95％，第二劑也已逾80％，為鼓勵員工施打第三劑疫苗，將舉辦滿三劑抽獎活動，吳良治總經理表示：從疫情爆發以來，永慶一直維持高標準防疫規格，確保員工及消費者的健康與安全。