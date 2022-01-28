神基(3005)投控旗下子公司神基科技今天宣布推出全新的OEMConfig應用程式，讓客戶可在既有的企業行動管理（Enterprise Mobility Management；EMM）平台上，同時設定與更新所有Getac Android裝置，目前支援包含ZX10和ZX70平板電腦。

神基投控暨神基科技董事長黃明漢說：「由於客戶持續探索Android強固型解決方案，我們正擴展全系列Android 生態系統，協助客戶以最有效的方式達到業務目標。我們推出的全新ZX10 Android平板電腦，讓客戶在挑選最符合自身需求的裝置時，能有絕佳的選擇。現在OEMConfig更進一步提供快速便捷的方式，讓客戶透過其現有的企業行動管理平台，管理所有Getac Android裝置。」

OEMConfig的設計宗旨是讓已經使用企業行動管理平台的Getac 用戶，有效率地管理大量的Getac Android裝置。這款應用程式可直接搭配這些平台運作、延伸平台的功能並為使用者提供專屬配置，統一地部署各種設定於使用者所有的Getac Android裝置上。可以透過OEMConfig自訂的設定包含裝置顯示器、實體按鍵設定、觸控螢幕設定和系統設定等。這些裝置也可以使用無線韌體更新（Firmware over-the-air；FOTA）功能，透過安全性修補程式快速更新。

OEMConfig非常適合使用Getac新型ZX10全強固型Android平板電腦的客戶。ZX10是一款多功能的10吋裝置，旨在讓公共安全、公用事業、能源、運輸和物流、製造、汽車和國防等領域的現場專業人士使用。

ZX10集全強固型設計、強大的功能和輕薄外型於一身，即使是在充滿挑戰的環境和惡劣天氣條件下，也能夠提供流暢與平穩的使用者體驗。ZX10的產品特點包含1600萬畫素後鏡頭和800萬畫素前鏡頭、專用GPS、雙LTE SIM卡插槽以及可熱插拔的雙電池，讓用戶得以收集及共享資料、通訊，高效率地完成現場作業。其記憶體及儲存容量最高可達6GB LPDDR4 RAM和128GB，讓裝置在未來也具競爭優勢。ZX10具MIL-STD-810H與IP66 認證、可承受高達1.8公尺摔落衝擊，並可在操作溫度-29°C至63°C（-20°F至145°F）的寬溫環境中運作，讓用戶無後顧之憂。