全球疫情未歇，漁業深受影響，東港魚市場的交易量一度從3600萬公斤跌至2700萬公斤，去年也才緩升至2800萬公斤，不過東港區漁會發現，期間旗魚鬆銷量逆勢成長1成多，雖未小兵立大功，但卻看見未來多元發展的可能性。

據統計，2019年東港魚市場的交易量約3600萬公斤，後因全球疫情爆發，2020年交易量跌至2700萬公斤，直到2021年下半年疫情趨緩才漸漸回溫，交易量回升至2800萬餘公斤，交易金額也從22億增至26億，對此，東港區漁會總幹事鄭鈺宸樂觀道，以數據來看，「在疫情間算是穩定成長中」。

鄭鈺宸說，東港區漁會的收入一直以魚市場及信用部為主，近2年全球疫情影響下，嚴重打亂這2單位的運作，外籍移工進不來，漁船沒有漁工出不了港，捕撈量、交易額都減少許多，但在盤點整體營收時發現，旗魚鬆的銷量卻逆勢成長1成多。

她笑說，對比之下，旗魚鬆的營收雖是「加減補貼」，但就全台農漁會朝加工製品、為農漁產品增加更多附加價值的多元發展趨勢下，他們看見旗魚鬆深藏逾20年的潛在爆發力，東港區漁會要朝多元發展不是問題。

她說，東港區漁會賣的旗魚鬆，與一般市面賣的不同，市面上多是採用黑皮旗魚，其市價1公斤約2、300元，而東港漁會是用白皮旗魚，口感較嫩，相對下成本也較高，1公斤要價4、500元，但也因品質佳，20餘年來銷量除維持高水準外，更在疫情中逆勢成長。

她說，疫情來襲，讓他們知道多元發展的重要，未來供銷部的經營與商品開發，將是漁會發展重點之一，也盼藉由旗魚鬆的好口碑，讓外界知道東港區漁會出品，必是佳品。