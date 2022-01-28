本土疫情持續升溫，台南市春節期間持續施打疫苗，2月1日大年初一將於安定蘇厝第一代天府真護宮開設BNT疫苗接種站，預計提供約500劑，有意接種1、2、3劑的民眾，即日起都可上網預約。

台南市衛生局指出，「初一走春打疫苗」為服務春節期間有接種疫苗需求的市民，2月1日大年初一上午8點30分至11時將在安定蘇厝第一代天府真護宮開設BNT疫苗接種站，民眾均可透過台南打疫苗網址預約。

此外，1月26日到30日從北北基桃竹返鄉的台南市民且無症狀者，可持身分證及乘車證明至台南火車站、新營火車站和台鐵台南站免費領取居家快篩試劑，領取時間為1月26日到30日每天上午8點半到11點半、下午1點半到4點半。

因應這波疫情，市府也再採購3萬劑快篩，提供診所使用。台南市長黃偉哲呼籲，年節期間是家人團聚難得時刻，提醒市民避免到人潮眾多處，出門時也一定要做好戴口罩、勤洗手及落實實聯制的防護措施，如出現上呼吸道症狀，應立即就醫或自行使用居家快篩。