黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸男星黃曉明和女神Angelababy（楊穎）從結婚後屢傳婚變，儘管兩人育有一個寶貝兒子小海綿，但這段婚姻仍不被看好；今（28）日黃曉明和baby對外證實已離婚，如今想起當年豪砸10億元的世紀婚禮，才讓人發現童話都是騙人的。而還有另外3對明星夫妻都辦了世紀婚禮，卻也是無疾而終，其中「醫界王陽明」賴弘國更曾透露，為了娶鍾欣潼（阿嬌）險破產。

韓國「雙宋」宋仲基、宋慧喬因為電視劇《太陽的後裔》假戲真做，2017年花了1千多萬元辦婚宴，但他們卻在2019年宣布離婚，讓粉絲都很錯愕。(圖/ 摘自宋慧喬IG)

黃曉明和baby無預警公開兩人離婚消息，震驚眾人，尤其外界一直把兩人看作童話般的婚姻「王子公主過著幸福生活」，沒想到也走向分開的結局；昔日兩人婚宴豪砸10億元，席開200桌、邀請2000多人，堪稱是「世紀婚禮」，但沒想到婚禮辦得如此風光，還是走上離婚這條路。

大S和汪小菲昔日也曾舉辦世紀婚禮，但最終離婚收場。(圖/ 取自中時資料庫)

而去（2021）年底宣布離婚的女星大S和汪小菲，2011年時在大陸海南島三亞舉辦婚宴，前後也花了超過3千萬元，還發生很多插曲，令人記憶深刻，但婚姻維持10年後還是無法繼續下去；韓國「雙宋」宋仲基、宋慧喬因為電視劇《太陽的後裔》假戲真做，2017年花了1千多萬元辦婚宴，很多演藝圈好友都有出席，現場星光閃閃，但他們卻在2019年宣布離婚，讓粉絲都很不捨。

賴弘國為了娶鍾欣潼，準備盛大婚禮，還差點因此破產。(圖/ 取自中時資料庫)

香港女神鍾欣潼（阿嬌）在2018年閃婚有「醫界王陽明」封號的賴弘國，男方更喊話要讓阿嬌成為最幸福的人，也特地在香港舉辦一場盛大的婚禮，讓不少粉絲以為女神找到好歸屬；沒想到他們婚姻只維持一年多，在2020年宣布離婚，賴弘國也曾抱怨過，為了結婚結到快破產。