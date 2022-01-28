嘉義市長黃敏惠（後排左三）在九華山地藏庵發送年菜及福虎生豐紅包。（廖素慧攝）

嘉義市發送年菜關懷弱勢邊緣戶。（廖素慧攝）

疫情加上物價飛漲，弱勢家庭年關不好過，嘉義市政府與九華山地藏庵28日發送新春年菜及祈福物資，由嘉義市餐飲業職業工會烹煮美味佳餚，發送給420戶弱勢邊緣戶與獨居老人，比去年350戶增加70戶；市府也發送午餐券讓弱勢學子寒假不挨餓。

嘉義市長黃敏惠與九華山地藏庵董事長黃俊森，28日在九華山地藏庵發送年菜，市府表示，九華山地藏庵今年第5年發送年菜給弱勢家庭，已累積334萬元，共有1820戶受惠。

市府表示，九華山地藏庵每年贊助350戶的年菜，今年增加至420戶，年菜及開運加菜金紅包共約80萬元，讓弱勢家庭可以吃到溫熱的美食，還能領到紅包好過年。

黃敏惠表示，嘉義市餐飲業職業工會用好廚藝料理出有「家味道」的年菜，讓市府與九華山地藏庵能攜手送給弱勢朋友，傳遞家的溫暖感覺，還有開運紅包，送祝福給弱勢家庭好運到。

黃俊森表示，為讓受贈家庭能夠採買自己喜愛的年節食品，特別贈送開運加菜金1000元，以符合個別家庭所需，同時有獲贈「紅包」的喜悅感，讓大家溫馨過好年，新的一年充滿希望。

市府教育處長林立生指出，市府持續照顧經濟弱勢學生，去年7月起午餐券由每餐50元調整至每餐70元，就讀嘉義市國民中小學，領有低收入戶、中低收入戶證明者、家庭突發因素無力支付午餐費、經導師家庭訪視認定家庭經濟困難者，都可以向學校申請午餐。

林立生指出，寒假期間，學生持券到指定合作商家可兌換等值的午餐，預估約有2898名學童受惠，讓弱勢學生在假期中無論是否到校都有午餐可吃。