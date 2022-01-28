聽障者求職常苦於「溝通有礙」，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署嘉義就業中心最近在徵才活動時，因應聽障者需求，特別配置手語翻譯師協助，讓3名聽障者能順利參加面試，與廠商面對面「交談」。

應徵大樓清潔員的蔣小姐是聽障人士，因為疫情，剛從做了9年的前份工作離職，面試過程中由嘉義就業服務中心安排的手語翻譯師李信賢協助，讓廠商知道她的工作經驗、優點及需求，她也更清楚了解廠商的用人標準、工作內容。

蔣小姐肯定這項服務，她認為這次求職面試有手語翻譯協助是新的體驗，幫助很大，讓她感動、也感謝。

雲嘉南分署表示，李信賢老師投入手語翻譯12年，目前每月最後一個周三上午在嘉義就業中心服務，已協助很多位聽障朋友面試。

李信賢認為能幫助聽障朋友順利求職、進而就業，這是他學手語助人的初衷，自己也很有成就感。

雲嘉南分署表示，廠商如果進用聽障人士，不必擔憂溝通問題，因為雲嘉南分署有2個計畫是提供給廠商與聽障者溝通的管道，可以到中心協助申請，或直接到縣市政府申請「職務再設計計畫」或「手舞心語」，讓廠商和聽障朋友在工作上的溝通沒有障礙，幫助雙方的工作能順利運作。

嘉義就業中心主任劉達源表示，該中心提供求職者多元化的資源，例如手語翻譯、就業諮詢、各項就業計畫、職業興趣或職涯心智牌卡測驗等，有特殊需求的民眾可事先預約，洽詢電話（05）2240656。