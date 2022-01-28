台北市長柯文哲。（北市府提供）

台北市疫苗預約狀況相當懸殊。（北市府提供）

全台疫情連爆，國內掀起一波第3劑疫苗風潮，其中又以mRNA疫苗莫德納、BNT最夯，但台北市長柯文哲今日揭露，中央1922第21期預約結果中，12.9萬劑的莫德納被預約一空，BNT卻還剩下8.3萬劑，預約率僅37％，他呼籲中央應重啟系統，給民眾回心轉意的機會。

北市府下午舉行防疫記者會，副市長蔡炳坤指出，台北市疫苗接種覆蓋率為六都第一，第一劑為91.4％、第二劑83.7％、第三劑22.5％。這禮拜正在施打中央1922系統第20期，但莫德納疫苗目前較為吃緊，預約量和疫苗量有差距，感謝中央協助調撥，但年前三天一定會施打完畢。

但蔡炳坤坦言，目前中央第21期預約已結束，預計在年後2月7號到2月13號正式施打，北市共提供26萬多劑的莫德納、高端及BNT疫苗，最後預約的狀況卻相當懸殊。

柯接著指出，從最近預約數字可看出，台灣人民偏好打莫德納疫苗，目前北市提供13.2萬的BNT疫苗，預約數僅4.9萬、比例僅37％，還剩餘8.3萬，莫德納開放12.9萬劑，結果全數預約完畢，高端疫苗則是提供2萬劑，預約數有1.3萬、比例為66％。

柯強調，自己前兩劑都打AZ疫苗，第三劑則是打BNT，「柯文哲都打BNT了，沒理由莫德納會比BNT好」他強調，目前科學上也看不出兩種疫苗在統計上有顯著差別，呼籲民眾可以打就先打，不要執著於莫德納。

柯也喊話中央，既然第21期是2月7日才打，現階段還有時間，1922系統不如重啟預約一次，請那些一心嚮往莫德納的民眾去打BNT，如果中央真的不行，再考慮重啟台北市的疫苗系統，給大家回心轉意的機會。