要成為大人物沒那麼簡單，所要具備的條件是相當多的，不僅僅智商要好，情商也是非常重要，《搜狐網》運勢專欄就點名，天蠍座、雙子座、摩羯座的人智商、情商兼具，最容易在這三個星座當中出現大人物。

天蠍座

天蠍情商和智商都挺高的，高智商很早就有端倪，但是高情商則需要一定時間的歷練。天蠍不算天生狠辣，所以在成功路上，天蠍往往會有經歷對自己來說翻天覆地的改變和痛苦。天蠍也需要一點目標感，他們是一但確定了什麼，才能夠激發自己潛力的星座。而且天蠍的思考富有深度，經驗增加並且自身成熟起來之後，他們也更容易在各個領域獲得成功。

雙子座

雙子是智商跟情商並存的代表星座，他們天賦很高，只要肯付出一點點的努力，就能得到別人拚了命才能獲得的東西。雙子最需要的是野心和耐心，有為了得到什麼所付出的努力跟堅持。雙子情商很高，他們擅長和各方各樣的人打交道，雙子看起來單純真誠，其實滿肚子心眼，而且不會把感情看得太重，一點都不單純。雙子也能看清楚很多現實的東西，狠辣起來也沒什麼拋不下的。

摩羯座

摩羯不算是一個靠天賦吃飯的星座，而且他們情商也沒那麼低，只是不惜的去迎合別人罷了。如果摩羯為了某些目的，需要去結交人脈，他們會做得非常好，總體來說，摩羯是一個利益心較重的星座，而且理智現實，當為了得到什麼而去放棄什麼的時候，更是狠辣的一塌糊塗，摩羯從不做夢能夠魚跟熊掌兼得。當摩羯有了目標就會做好完善的計畫然後一步一步腳踏實地得達成。