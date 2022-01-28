在經歷周四拋售之後，亞洲主要股市回升；然恆指連同內地股市走低，科技股繼續大力下滑。

周五香港恆生指數收跌256.92點或1.08%，為23550.08點。國企股(H股)收跌81.01點或0.98%，為8210.29點。

科技指數盤中一度跌3%，收盤再跌1.71%，該指數在周四暴跌了3.81%，本周一共跌了9.86%。

周五騰訊跌0.6%，京東健康跌5.4%，微盟跌5.4%，嗶哩嗶哩跌3%，僅阿里巴巴升1.4%。

華虹半導體跌5.4%；該公司中午宣布上季股東應占利益為8412.7萬美元，年增93%；營收為5.28億美元，年增88.6%。

汽車股大跌6.5%，為領跌最多板塊。新能源車概念股一片近墨，小鵬汽車跌11%，比亞迪跌9.3%，福萊特玻璃跌8.6%。

聯想小跌0.6%，報8.37港元。該公司將自研晶片，新成立半導體公司鼎道智芯，由聯想完全持股，資本3億人民幣，希望能投入自家晶片的研發。執行長楊慶元此前曾表示，不排除自研晶片，也有可能採合作方式。

華寶國際跌11.5%；該香精和電子菸製造商董事長林嘉宇，以及公司實際控制人朱林瑤，母子兩人因涉嫌違法遭立案調查。