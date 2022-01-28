為了迎接即將到來的9天春節假期（1月29日至2月6日），交通部觀光局力薦「台灣好樂園」所推出各項福氣好康優惠，除了最優惠可免費入園外，還有機會抽百萬現金，同時為了鼓勵民眾利用公共運具，也合作推出套票或門票折扣等優惠，更歡迎使用振興五倍券或國旅券，主題樂園歡樂滿點，闔家光臨迎春納福。

交通部觀光局表示，為了吸引遊客前往主題樂園，特別與台灣觀光遊樂區協會合作推出百萬現金抽獎活動，即日起至2022年4月30日購票入園之自由行旅客，均有機會抽到最大獎100萬元現金，另外加碼月月抽獎，共有超過1500項總值超過100萬元之飯店住宿券或主題樂園門票，為了迎春納福，讓新春有個好彩頭，提醒遊客拿到抽獎憑證後儘速完成登錄。

春節期間主題樂園推出福氣好康活動並且搭配大眾運輸提供入園優惠，如野柳海洋世界使用政府消費券最高滿1000元送150元回饋金、小人國主題樂園憑客運到園車票享450元、六福村主題樂園未滿12歲兒童免費，麗寶樂園12歲以下兒童免費、劍湖山世界生肖屬虎99元、頑皮世界兩人同行799元、義大世界生肖屬虎獨享199元、遠雄海洋公園國旅券2人同行1000元。

交通部觀光局表示，因應防疫規定，業者將利用園內廣播系統、官網、社群媒體、LED電子看板等方式，加強宣導維持社交安全距離與戴口罩等防疫宣導，除了定期進行環境整理及消毒外，針對遊客經常接觸如按鈕、電源開關、門把、扶手、廁所、遊樂設施等處，每日環境清潔消毒頻率至少8次以上，樂園防疫用心，讓遊客玩得安心。

交通部觀光局特別呼籲，出遊前先蒐集相關交通旅遊資訊並做好行程及訂房規劃，出門期間遵照各項防疫規範，並建議多利用公共運輸工具出遊，全臺旅遊服務中心、24小時免付費旅遊諮詢熱線0800-011765，連假期間照常提供服務。