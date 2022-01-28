朱男身分遭識破後，鑽到駕駛座企圖開車逃逸。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

員警見狀迅速拉起手剎車，防止朱男脫逃。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方在車內找到摺疊刀等違禁品。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

警方查出朱男是通緝犯，當場將他逮捕歸案。(翻攝照片／林郁平台北傳真）

北市保安警察大隊第五中隊小隊長郭家雄率員警林天輝、廖聰穎、何皇杰、呂建興、施竑皓、謝志義等7員，25日凌晨在信義區市民大道五段執行酒測勤務時，發現一輛自小客車駕駛神色慌張，於是引導該車停靠路邊受檢。

員警看見，該車後座腳踏處竟還蜷縮著一名男子，盧姓駕駛聲稱對方是他的朋友，因為喝得太醉，所以睡得不省人事。但員警卻發現車內明明一點酒氣都沒有，於是戳戳後座男子，叫了幾聲「帥哥…帥哥起來了！」，裝睡男子仍動也不動、毫無反應。

警方在核對盧男身分過程中，眼尖發現副駕駛座的包包露出一張身分證，立即用警用行動電腦查詢並比對證件照片，赫然發現後座裝睡的朱姓男子是名通緝犯。

小隊長搖搖朱男叫他不要再裝了、趕快起來，不料，朱男一反先前毫無反應的樣子，竟由後座迅速鑽向駕駛座，企圖駕車逃逸，小隊長見狀馬上抓住朱嫌的褲腰帶，機警的把手煞車拉起，並在員警合力壓制下將他逮捕。

警方發現，盧男因無故攜帶具殺傷力的摺疊刀，及公告查禁的伸縮警棍，也將他依違反社會秩序維護法一併送辦。