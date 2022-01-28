藝人「蛇姬」林采緹前夫、團體「Under Lover」成員胡睿兒，因撿屍性侵被判刑2年入獄，矯正署核准其假釋。胡在28日上午出獄，下午到台北地檢署向觀護人報到。胡表示，出獄後想陪家人、做音樂，對於前妻林采緹及小孩，他說，「大家生活過得都很好、都很健康就好」。

胡睿兒離開北檢時，面對記者詢問他出獄後最想做什麼，胡說「陪家人、做音樂」， 等一下把該辦的手續都辦完就回家。

媒體再問胡，有沒有話想對林采緹或小孩說？他說：「我覺得大家生活過得都很好、都很健康就好，小孩子也過得很健康，那時候在監獄的時候有看到一些新聞採訪，大家開心最重要。」

胡被控於2018年6月17日凌晨，在夜店與被害人聊天、喝酒及跳舞，女方不勝酒力癱軟，胡將她拉到後方的電梯間性侵後離去，被依乘機性交罪判刑2年確定。矯正署已核准其假釋，並獲高院裁准保護管束。

台北監獄28日上午10時30分釋放胡，依規定胡須在出監的24小時，向台北地檢署執行科觀護人室報到。胡已於下午2時40分到北檢報到，下午4時離開。

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