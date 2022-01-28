彰化縣永靖鄉共好協會主辦的「永靖地方創生特展」，即日起到2月16日止，每天下午2時至6時在永靖街65號熱鬧展出。（彰化縣永靖鄉共好協會提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣永靖鄉共好協會主辦的「永靖地方創生特展」，即日起到2月16日止，每天下午2時至6時在永靖街65號熱鬧展出。（彰化縣永靖鄉共好協會提供／吳敏菁彰化傳真）

迎接新春，永靖街65號「永安小院子」，別開生面舉辦「永靖地方創生特展」，不僅是永靖首場以歷史人文和產業特性為主軸的特展，地點也有故事，早年是頂新魏家開設的百貨商場，近年結合園藝花卉，活化為地方休憩的開放空間，已成許多網紅打卡熱點。

彰化縣永靖鄉共好協會由頂新和德文教基金會鼓勵在地人士共同成立，藉由行銷永靖特色活動、鼓勵青年返鄉創業與地方產業創生等多元方式，讓曾為南北交通物流中心繁華一時的永靖鄉，找回在地文化特色與能量，這次迎新春推出了新活動。

永靖鄉共好協會總幹事陳俊宏指出，特展以永靖鄉的歷史人文和產業特性為出發點，結合童趣九宮格、許願卡及心靈大補貼等活潑生動方式，讓在地民眾與遊客認識永靖鄉特色，展覽1月27日開跑，2月12日及13日還將結合在地青農與青創商家舉辦小市集，直到2月16日展覽結束。

陳俊宏說，展場入口的24顆燈籠代表永靖24村共同迎春，在地彩繪畫家蔣鴻銘也應邀協助，將廢棄傢俱重新彩繪改裝為今年虎年的應景老虎裝置藝術，進場後，則有各種看板展出說明永靖人特色、代表物等。

另外，透過九宮格遊戲，猜猜永靖多數廟宇祭祀的主神、地名由來等，寓教於樂，最具特色的是，中草藥櫃展出區、依照生肖可從藥櫃中抽出屬於自己的2022年心靈大補帖，還可以帶走放置皮夾留念，也可以寫下對自己及永靖的期許，掛在許願牆上。

展覽即日起每天下午2點到6點於永安小院子展出，此區域早年為頂新魏家經營百貨超級商場的地點，頂新和德文教基金會創辦人魏應充為了帶動故鄉發展與地方創生，2018年以園藝花卉結合歷史老房，打造為在地民眾可休閒的開放空間。