苗栗地方法院少年家事庭周姓女法官，開庭時要求少年自打耳光約23下，當庭下跪、磕頭，法官評鑑委員會認定周女違失情節重大，由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

苗栗地院請求評鑑認為，周女審理少年保護事件，開庭時對少年稱「你自己在法官面前自己打自己的嘴巴5下，你用力的打，你去打打看」、「不夠大，再大，用力點，把他打紅」、「再來右邊、左邊、左邊」、「你跪下來跟爸爸道歉」。

周女要求少年自打耳光約23下，當庭下跪、磕頭，侵害少年人格尊嚴，以收容手段恫嚇少年參加宗教活動，以不當言詞錯誤描述少年觀護所等國家矯治、保護少年等機關，令人對國家輔助、矯正機構產生錯誤認知及恐懼。

法評會認為，周女命令少年掌摑、下跪、以言語恫嚇、性羞辱少年、以權勢逼迫少年為自己撰寫陳述書、對媒體揭露少年隱私、以權勢逼迫所轄書記官及法官助理為自己調印自律案件卷證資料等，嚴重違背法官倫理規範等規定。

法評會指出，周女擔任書記官、法官助理之上級主管，不僅濫用權勢威逼其等助自己調閱關於自律案件等私人事務之卷證，且為準備自律會答辯而恣意取消庭期，其坐領公帑高薪卻心存以私害公之態度任職，實難令全國納稅人接受。

法評會表示，周女違失情節重大，報由司法院移送職務法庭審理，並建議免除法官職務，並不得再任用為公務員。

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