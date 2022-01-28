屏東一名14歲未成年少女離家數日，27日中午家長請求屏東警方協尋，得知少女手機最後發話位置出現在台南市玉井地區，遂請當地警方協助尋找，員警聯絡少女家長後，得知少女可能在網友家，從手機發話位置過濾出與網友家相似建築，終於找到該名失聯少女，連夜請家長把少女帶回家。

台南市警察局玉井分局表示，玉井派出所27日中午13時許接獲屏東縣警察局東港分局通報，求助協尋一名被網友帶離多日的未成年失蹤少女，因少女手機最後發話位置出現在玉井地區，所長陳家維立即指揮員警積極展開搜尋。

因玉井區地大幅遼，尋人工作看似難以突破，但玉井派出所員警並不放棄，發揮柯南辦案精神，從家屬提供的訊息，逐街逐戶比對，找出相似建築住戶，終於在玉井區和平街某戶住家2樓窗邊發現一名神似失蹤的少女，順利於晚間7點找到該名少女。

據少女家屬表示，平常跟女兒一起住屏東地區，因個性好玩、交友狀況複雜，常外出後不知去向，這次離家數日均無消息，家屬擔憂少女發生意外，遂報請警方協尋，未料女兒竟與網友跑到玉井，家屬對玉井警方積極尋人作為助失蹤少女返家團圓，再三表達萬分感謝之意。

玉井派出所員警更開車至屏東載少女家長至玉井，再將兩人一起送回屏東家中，讓少女與家人一起團圓過年。玉井分局長林獻力表示，分局同仁秉持視民如親之精神，為民服務積極熱忱，抽絲剝繭循線搜尋，順利尋獲失蹤少女，工作表現殊值表揚。