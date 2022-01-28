虎年誰財運最旺？命理風水專家邱彥龍表示，財運旺翻天的第一名是摩羯座、水瓶座，第二名則是巨蟹座、射手座、獅子座、天蠍座，第三名處女座、雙子座、天秤座，第四名則是牡羊座、金牛座跟雙魚座。

邱彥龍老師表示，過年期間，是團圓聚在一起的好日子，有些人會與親友打牌，或是相約去買彩券，12星座初一到初五若想要招財和旺運，可參考以下做法，過年期間打牌、出遊或買樂透，也可以選擇招財方位來幫自己增旺財運。星座請同時參考太陽或上升。

▍牡羊座：★

牡羊座這段時間財運不穩，內心有事，不論事業、錢財與感情都令人憂心忡忡，可以利用過年期間好好檢視自己，做出改變，並過濾一下員工同事及交友圈，自己帶頭衝，會是增加財運的好方法。

招財方位：東北方、西北方

招財小妙法：左手配戴黃金鈴鐺，求好運的時候就轉六圈，財運和桃花就會上升，但是兩者只能求其一，看自己的選擇。

▍金牛座：★

金牛座近期突發狀況較多，破大財才能免災，或常有突然想花大錢的衝動，偏財運稍差，但也不是什麼太壞的情況，不用太擔心。可以和另一半、或志同道合的朋友、或兄弟姊妹多相聚聊天，會有意想不到的收穫與快樂，也能找到新的賺錢門路。

招財方位：東北方、西北方、海外、國外、遠地

招財小妙法：包包或車上可配戴寶劍飾品，或者右手掛上銀色鈴鐺，求好運時轉六圈，財運和桃花會上升，但是兩者只能擇一祈求，端看自己的選擇。

▍雙子座：★★

雙子座自己的執著會導致事情中斷，情緒不穩定，影響到短暫的正、偏財運，建議停止繼續用腦思考，好好的給自己放個長假，休養自己保持健康，才是邁向未來好運的不二法門。

招財方位：北方、海外、國外、遠地

招財小妙法：可佩戴白色猿猴或黃羊飾品、玉器，如果沒有，有照片也可以，或在過年期間去拜齊天大聖，穿黃色、米黃色的衣服或睡黃色、米黃色的床，可以讓名氣、人氣、整體運勢大大提升。

▍巨蟹座：★★★

巨蟹座近期比較多疑，容易胡思亂想，建議過年期間不要亂花錢，有賺頭見好就收，或者打牌、買樂透刮刮樂要懂得停損。

招財方位：西南方、西北方

招財小妙法：過年期間有神明相助，可多拜觀音、土地公、三太子，或到廟裡求發財金，配戴廟裡結緣的飾品，增加無形的磁場，可加持財運。

▍獅子座：★★★

獅子座過年期間運勢很強、財運相對也很旺，但切忌說話不要太狂妄，否則會讓運勢瞬間低迷，應多保持微笑、低調跟多說好話，財運就能如金光護體一般圍繞在身邊。

招財方位：北方、南方、西南方、西北方

招財小妙法：打牌時倒杯茶水請土地公或觀世音菩薩或地基主喝，並選擇坐在光亮的地方，就會改善財運磁場。

▍處女座：★★

處女座過年期間壓力有點大，操心的事情太多，言語用詞容易傷人，加上用腦過度，思路混亂，導致短暫的正偏財運不佳，唯有放下並真心懺悔，才能消除負面磁場，讓未來更好。

招財方位：西北方、東北東方

招財小妙法：向太歲爺、地藏王菩薩、土地公、地基主、天公、耶穌真心懺悔禱告，苦難即可化解，運勢、財運就可逐漸上升。

▍天秤座：★★

天秤座過年這段時間本來想照著自己的規劃走，但可能無法如願，心裡感到不平衡，容易思緒混亂，小心語帶恐嚇一意孤行，建議轉念讓自己開心，不要糾結，保持隨緣的心態，就會感到運勢快速增長，逢凶化吉，切勿詛咒他人，因為過年這段期間說詛咒的話，小心壞事應驗。單身者可以好好去戀愛，會倍感幸福與快樂。

招財方位：東北東方、東北方

招財小妙法：用一條紅線和白線編在一起放在皮包或財庫位中，也可在招財方位掛風鈴，將帶來財運爆棚的好運氣。

▍天蠍座：★★★

天蠍座多利用過年期間和家人、親戚、朋友聚在一起，會有快樂的幸福感，偏財運也很旺，好好享受好運的快感吧！但要注意人多嘴雜，也切忌說話說得太過惹人生氣，這樣會破壞好運與財運。

招財方位：東北方、北方、西北方

招財小妙法：在早餐、中餐、晚餐過後，吃一顆糖或巧克力，或把自己打扮貴氣、帥氣點，都可增加好運，另外，男左女右口袋放一個會香的紅包袋，也可讓過年好運旺旺來，財運爆棚。

▍射手座：★★★

射手座好運連連，工作上的壓力就不要管了，好好的放假，好好的玩，正、偏財運都很好，有種心想事成的感覺，把心思放在家庭，開心玩耍就對了，享受假期的好運氣。

招財方位：東北方、西北方

招財小妙法：男左女右準備有香氣的紅包袋，裡面裝168、1688、16888等金額，放在口袋中，做為過年的錢母，不要拿出來花，這樣就等於擁有一個行動聚寶盆，準備享受錢財溢出的快感。

▍摩羯座：★★★★

摩羯寶寶過年期間桃花運、財運都很旺，多說好聽話，運勢就會倍增，切忌不要故意跟人反著說話或說不動聽的話，嘴巴甜一點，多誇獎人家、多給別人面子，也不要控制或強迫別人，就會得到更多，感覺好運上天。

招財方位：東北方、北方、西北方

招財小妙法：選擇粉紅色、米白色的衣服或飾品配戴，可強大運勢。

▍水瓶座：★★★★

水瓶寶寶嘴巴甜一點，保持正能量，說話前要多思考，並付出行動，可以得到名氣與好人緣，努力會有收穫，正財雖來得慢，小偏財倒是有，要懂得把握過年期間的好運，千萬不要和家人吵架，否則會壞了好運氣，一旦禍從口出累積業障就不妙了。

招財方位：東北方、北方、西北方

招財小妙法：選擇灰白色、亮色的衣服或者飾品配戴，或者在西北方、東方放一顆發財樹，打上長明燈，過年期間儘量穿金戴銀或珍珠，可以讓財運、運勢三級跳。

▍雙魚座：★

雙魚座好好利用第六感，財運其實是很旺的，不要太固執，腦子不會比你的感覺準確，用心看世界，你是很幸運的，想增肥的雙魚可以趁今年好好長長肉，想瘦的會比較難，另外提醒，少開車多坐車比較安全。單身者和曖昧對象心意相通，想念對方的同時，對方其實也正在想你，主動給另一半電話，能讓感情升溫。

招財方位：東北東方、西北方、西南方

招財小妙法：選擇翠綠色的衣服或者飾品配戴，或者在腳踝上戴銀色的腳鍊，多去寺廟裡走走祈福，觀音菩薩和土地神是貴人，能心想事成。