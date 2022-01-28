台北市長柯文哲。（北市府提供）

台北市公布最新餐飲防疫指引。（北市府提供）

台北市今公布2.5級餐飲防疫指引，呼籲打滿2劑疫苗滿14天、超過3個月有打第3劑的民眾才能內用，但國內並不開放兒童施打疫苗，若一家人去吃飯恐面臨尷尬場面。對此，台北市長柯文哲於防疫記者會上表示，基本上12歲以下孩童，在符合綠燈條件的家長伴隨下，將統一視為綠燈處理。

據北市最新餐飲防疫指引，每周平均每日確診病例超過10例，或每周平均每日感染源不明數超過2例，或每周社區群聚超過3件，就必須採取2.5級「有條件禁止內用」規則。其中紅黃燈僅能外帶、外送或使用獨立包廂，綠燈則可進入餐飲場所。

外界好奇國內不開放兒童打疫苗，倘若全家人到餐廳用餐，是否只能採取外帶方式？柯文哲對此表示，根據目前指引，12歲以下兒童在符合綠燈條件的家長伴隨之下，會視為綠燈處理，就目前數據來看，小孩子得病症狀會比較輕，沒有那麼嚴重。

柯文哲強調，該指引會按照疫情現況調整，但北市目前沒有出現感染失控的情況，他還是主張疫苗護照應盡早上線，可以解決掉很多麻煩，否則禁內用恐造成經濟傷害，所以零可讓經濟80％運作，那些不打疫苗的人就算了，可以外帶，不要製造麻煩。

柯文哲說，有人說這措施會不會違反人權，但他認為防疫還是公共利益，北市目前沒有出現感染失控的情況，所以要先呼籲有打疫苗才去餐廳吃飯，沒打不要去，小朋友因為得病風險低，所以原則上還是同意他去用餐，但有疫情變化會隨時調整。