全台面臨缺蛋危機，蔡英文總統今天召開國安會議，討論春節民生物資、物價穩定政策。台北市議員王鴻薇對此開酸，蔡總統，妳的愛將農委會主委陳吉仲對雞蛋束手無策，有沒有罵一下？開國安會議有用嗎？一副無能至極的模樣，她要農委會想想民生告急怎麼辦，否則很多民眾向她抱怨買不到雞蛋，看來今年大家荷包又要緊縮了。

王鴻薇指出，農曆春節前確保民生用品充足無虞，物價穩定，不是政府最基本的工作嗎？如今連最民生的雞蛋都連續出現缺貨、價格飆漲，但政府給的理由卻一堆屁話。

王鴻薇質疑，政府告訴國人前陣子天氣寒冷，雞隻生產不足及前陣子禽流感造成雞隻死亡，現在又正逢農曆年雞蛋需求旺季，但這些都是屁話，哪一春節之前天氣不寒冷？禽流感是今年才流行的嗎？為何今年雞蛋不但價格飆漲，連想買都買不到。

「這波缺蛋危機，真的要讓大家完蛋！」王鴻薇表示，雖然農委會再三保證，「民生的用途應該是不會缺」，春節前蛋價依然會凍漲，但在大賣場，民生用蛋價格從每台斤30.5元一路漲價至每台斤34.5元，農民甚至擔心價格會上看每台斤50元，短短3個月漲幅如此劇烈，10顆蛋至少就有20元的價差，民眾實在很難心安。