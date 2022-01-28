受經濟增長放緩、通膨壓力擴大等因素影響，2021年中國黃金ETF持倉量持續增長。世界黃金協會最新數據顯示，截至2021年底，中國黃金ETF總持倉量為75.3噸，合計約人民幣278億元，創下歷史最高紀錄。

界面新聞報導，世界黃金協會中國區執行長王立新表示，2021年中國黃金需求整體展現出強勁態勢。中國市場金飾需求全年達675噸，年增63％，比疫情前的2019年還要高出6％。這主要是受到中國經濟穩定增長，較低的金價以及古法金飾品流行等因素影響。此外，2020年被壓抑的婚禮金飾需求也促使2021年中國金飾需求增長。

另一方面，世界黃金協會指出，經濟增速放緩、對通膨壓力擴大的擔憂，以及中國國內利率下降等因素，是促成2021年中國黃金ETF出現顯著淨流入的主因。

同時，中國市場的黃金投資需求同樣有較大增長。世界黃金協會數據顯示，2021年中國的金條及金幣需求總量高達285噸，年增44％，與2019年相比增加35％。世界黃金協會表示，中國居民收入平穩增長、金價穩定及利率下降等因素，都有助於2021年金條及金幣的銷售增長。

世界黃金協會預計，在中國國內利率持續下降，經濟增長趨勢放緩、潛在通膨壓力等因素影響下，2022年中國國內黃金投資需求仍存在支撐。