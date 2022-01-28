金牛拜拜、旺虎來，28日匯市牛年封關，新台幣收在27.828元兌1美元，創近一個半月新低，貶值2.2分，已連四個交易日走低，累計整個農曆牛年、即2021年2月9日至2022年1月28日，全年累計升值2.02％、已連續三年升勢。

外匯交易員表示，春節前匯市最後一個交易日，主要是外資及進出口商買賣匯實需進場，交易量能大幅縮小，長達9天的春節假期展開前，外資連日匯出也暫休，但反應美元走強，國際美元指數衝破97，新台幣跟著主要亞幣續弱整理。

外匯交易員指出，牛年全球疫情反覆，台灣除2021年5月爆本土疫情外，剛進入2022年的新年，Omicron又在國外返鄉人潮中蔓延，但回顧過去一年來，台灣疫情仍相對控制良好，尤其經濟成長及出口表現暢旺，支撐新台幣升勢續強。

美國聯準會（Fed）預計3月啟動升息，旺虎年2月7日股匯市開紅盤，春節連假期間國際金融市場變化，及俄烏地緣政治風險的發展，直接影響外資動向，若延續資金回防，預料新台幣也將延續貶勢，向28元大關靠近。