美國半導體行業協會（SIA）本月10日報告顯示，大陸半導體企業直至2024年，市占率將從2020年9% 來到 17%，整體銷售金額來到1,160 億美元，年複合成長率達 30%，甚至市占率連續2年超過台灣的銷售成績，緊跟著日本、歐盟的10%，顯示大陸對半導體的消費需求仍是全球最大市場之一。不過，長期關注半導體行業的專家Alex Capri指出，大陸是否在半導體產業「超英趕美」，雖然在銷售數據占比遽增，但是否掌握先進技術才是重點。

據《德國之聲》報導，Alex Capri指出，大陸在5年前全球晶片市場銷售額占比只有3.8%，2020年上升至9%，這代表大陸晶片產能的確持續擴張，但這是在半導體生產比較後緣的部分，如果一些比較先進的製造，例如7奈米、10奈米，目前全球僅有幾家半導體公司擁有生產2/3/5/7奈米製程的技術，台積電就是其中之一，美國、日本、南韓以及台灣，甚至是荷蘭公司，掌握著這些先進的製造技術，若大陸要自行發展，仍有非常長的一段路要走。

Alex Capri表示，目前有很大一部分的消費性電子產品所需要的晶片不必使用先進製程，因此，大陸可以很快打入這塊市場，因為這是一個完全不受到阻礙的狀況下，可以在大陸以外的市場競爭。但他認為，這可能會有難度，主要會在其他市場面臨反傾銷、反補貼等措施反制，也就是說，大陸市場需求動能非常強勁，但在與美國、台灣相比之下，產能是相對緩慢的。

Alex Capri還強調先進製程將是對大陸晶片業最大挑戰，現在大陸實際上仍遠遠達不到這個階段，雖然大陸在創新部分迎頭趕上，但在製造部分仍有很大一段差距，因為他們無法獲得生產設備，而設計與矽智財也來自其他公司，沒有軟體以及進入研發與設計的能力，這是高薪聘請工程師都難以克服的障礙，這些基本上都由美國公司領導，就連台積電也正在往這方面推進。

Alex Capri認為，北京當局會在半導體產業繼續投入大量資金，因為這是大陸產業巨大致命傷。為了生產先進晶片，大陸需要外國技術，從華為的案例就可以看到，美國只是修改產品出口規定，就讓美企無法出貨產品給華為使用。

就連全球先進製程技術最頂尖的台積電，也需要美國技術來生產晶片，所以美國只要一個水龍頭關緊，基本上就把華為5G手機掐死，因此大陸將投入巨額資金在半導體產業，因為這是它們最脆弱的地方。

據《華爾街日報》曾報導，北京當局近年為幫助大陸本土的半導體廠商朝著先進製程技術前進，提供約23億美元的資金協助發展、資助至少6個投資案，但最終獲得的晶片產能幾乎為零。身為大陸半導體國家隊的紫光集團也在近年急速擴張後，面臨多起數十億美元的債券違約，最終遭債權人聲請破產，徹底失敗的武漢弘芯、濟南泉芯甚至成為大陸半導體產業最大爛尾案之一。