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大陸河北省邯鄲市近日發生一起狗咬死孩童的事故，據了解，一位12歲李姓男童本月20日外出失聯，家屬緊急報警尋人卻在3天後發現兒子的冰冷屍體，經當地警方追查，發現男童是被4隻狗咬死，目前已將涉案犬隻的范姓飼主拘留，並進行後續偵辦。

據陸媒《澎湃新聞》報導，陸網在20日流傳一張尋人啟事，內容在尋找邯鄲市峰峰礦區的一名12歲李姓男童，稱男童出門玩耍後失聯，詎料，男童父母26日透過媒體曝光哀慟消息，稱貼出尋人啟事的3天後，意即23日，他們便在距離家中1.5公里遠的廢棄廠房尋獲兒子的遺體，而兒子被發現時，臉上全是犬隻啃咬的痕跡，而凶手則為4隻狗。

對此，邯鄲市峰峰礦區公安分局也發通報證實，表示23日時公安機關於彭鎮區一處場院內發現一具屍體，初判為遭到犬隻攻擊致死，而死者身分為彭誠鎮的李姓少年；峰峰礦區公安分局對此案高度重視，受理案件後已立刻展開調查，目前已拘留涉案犬隻的范姓男飼主，釀禍犬隻也獲安置，後續將朝向過失致死方向偵辦釐清。

實際上，犬隻傷人非第一次發生，廣西地區在2020年8月間曾發生一名少女溜鄰居的狗，卻不小心讓狗鍊鬆脫，而犬隻甩著狗鍊一路狂奔，在經過一處市場時，甩動的狗鍊掃倒站在路旁的阿嬤，致阿嬤面朝向撞擊地面，經送醫後仍傷重不治。