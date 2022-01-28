隨著美國聯準會對貨幣政策寬鬆態度由「鴿派」轉為「超級鷹」，台灣幾乎也確立將朝升息方向邁進，房地產對利率變化反應較為敏感。中信房屋總經理張世宗表示，雖然升息對房市會形成壓力，不過張世宗認為，台灣應會以溫和的方式因應國際升息變化。央行雖會參考美聯準會決策進行利率調動，不過考量國內經濟規模，以及利率調整對國內經濟帶來的衝擊，調動幅度與次數不見得會與國際相同，國人也不必先對利率可能帶來的衝擊過於揣測。

張世宗表示，今年房市受疫情及經濟面的干擾依舊不輕，尤其在資金緊縮政策步調逐漸明朗後，房市成長動能恐將放緩。各種可能的干擾變數中，又以臆測度最高的升息話題討論最為熱絡。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，去年政府幾度出手，祭出信用管制手段，且股市年關前下修至萬七，投資人資金規劃也受影響，1月房市部分買氣多少受到抑制，因此去年底旺盛的交易量到今年初腳步放緩，不過有售屋規劃的屋主年前心態放軟，讓利換成交促成了一月份交易小漲的趨勢。

張旭嵐指出，中央大學台經中心公布的「未來半年購買耐久性財貨時機」和「購買房地產時機」兩項指數，在1月調查皆創歷史新高，顯示自住購屋意願仍高，只是礙於「追不上，買不到、貸不滿」，今年購屋族仍虎視眈眈觀察房市變化，期待第一季價量盤整下，買賣雙方心態修正後，伺機下手。