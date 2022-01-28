行樂日和外觀照。（興聯誠建築／柯宗緯高雄傳真）

興聯誠建築成軍第4年，業績年年飆升。興聯誠建築總經理周惠賓指出，第一年銷售70億、第二年100億、第三年150億，到第四年2021年200億，每年以30％的銷售成長率穩健深耕高雄市場，去年成立代銷六處扎根桃園，正式進軍北台灣，2022年總案量383億元，創歷史新高紀錄。

周惠賓指出，在廣告代銷上，不走短線推案方式，以和建設公司簽約到完銷的負責方式服務業主，2021年計完銷10個案，整體銷售金額達200億（含15億自建案），創歷年來銷售新高。

今年2022年確定推出新案有永信建設高醫案(謙樂)、福誠案(禾豐)、翡翠流域二期、楠梓和平案(晴川、晴萃兩案)、凱旋案(述風景)及良富心灣Life、芳崗高鐵案。桃園則有宜誠阿麗拉30億超級大案，總案量合計383億。

在建設上，興連城建設本著穩健、安全的推案政策，第一年推閱河樹1、2期、閱河灣、興連城Win，第二年推興連城W＆G、興連城@99，第三年推興連城pro＋、行樂日和。

邁入第4年，將有2大案預計推出，其中位於美術館特區美明路上總銷50億地上30層、地下6層，制震豪宅大樓即將在第四季推出。

同期橋頭新市鎮亦有地上15層、地下4層、2-4房總銷15億輕豪宅推出。由於目前已推出的大樓個案皆已銷售8成。故建設今年的重點會著重在客戶售服上，解決客戶購買交屋的所有問題。