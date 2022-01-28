黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸男星黃曉明今(28日)宣布和Angelababy（baby，楊穎）離婚，隨後陸網挖出去年4月的爆料，指黃曉明已離婚，正在追求一名網紅周子然，而如今這個消息，又因為黃曉明離婚，再度在網路瘋傳，對此，周子然也在微博發文，疑似回應與黃曉明的緋聞。

黃曉明離婚後，陸網瘋傳去年男方正在追求周子然的爆料，並指出黃曉明搭私人飛機到武漢，就為了請周子然和她媽媽吃飯，對此，周子然突在微博發文「謠言止於智者」，疑似回應和黃曉明的流言。

周子然疑似回應和黃曉明緋聞。(圖／取自微博)

周子然在微博簡介是一名時尚博主，擁有超過73萬粉絲追蹤，而從她平時的美照看來，膚白貌美還有雙大長腿，五官精緻、氣質出眾，而她也不吝於分享好身材，吸引不少網友關注。

據悉，周子然高中時就因神似Angelababy，被封為「五中校花」，擁有172公分高的她，一雙大長腿相當吸睛，不僅在抖音是人氣網紅外，也是個模特兒，目前多經營自己的網店，和拍攝日常穿搭為主。

周子然膚白貌美。(圖／取自微博)

周子然身材姣好，還有雙大長腿。(圖／取自微博)

黃曉明和Angelababy今在微博共同發文寫下：「感恩過去所有，未來仍是家人」，承認離婚，6年婚姻畫下句點，之後工作室也發表聲明，表示兩人已辦妥相關手續，將共同撫養孩子。