春節連假即將展開，創業家兄弟（8477）旗下生活市集公布過年期間罪熱銷的商品，包括食品伴手禮及零嘴銷量最突出、3C 家電的買氣同樣熱烈，肘體視聽娛樂商品銷量大增9倍，遊戲產品也在年前受到消費者青睞。

創業家兄弟旗下生活市集指出，過年期間全站選購不打烊，1/29～2/6規劃「虎氣年貨街」、「迎春換新居」、「3C家電盛惠」、「過年大掃除」等四大年節主題會場，為消費者準備年節所需。

觀察年前一周銷售狀況，生活市集表示，食品伴手禮及零嘴銷量最突出；新年家戶必吃的烏魚子近來以切片包裝最受消費者青睞，生活市集一口烏商品一週內賣破千組，雖有推出年節禮盒，消費者仍傾向購買多組小份量包裝。

年前除了食品之外，3C家電的買氣同樣熱烈；受疫情影響，春節連假娛樂活動由戶外轉往居家，生活市集指出，整體視聽娛樂商品銷量大增9倍。另外，遊戲產品也在年前受到矚目，其中以Switch相關產品買氣最熱，銷售額佔整體遊戲類別8成，各式遊戲片為熱銷冠軍，主機加健身環組合銷量則位居第二。

而歲末年終，是升級家電的好時機，許多消費者會於新年添購觀望已久的電器產品或將使用多年的家電舊換新。生活市集表示，農曆年前清潔電器及廚電銷售額成長85％，觀察近期熱賣商品，「便利、省力」兩大特色為民眾今年採購家電的選擇重點。包括像是氣炸烤箱、智能廚餘處理機等，一月以來銷量呈現倍數成長。

在年終大掃除過後家戶仍有日常清潔的需求，生活市集指出，近期「掃地機器人」關鍵字熱搜度成長1.2倍，從銷售數據來看，結合掃地、拖地雙功能的產品近來人氣竄升最多。

而近期疫情再起，影響許多民眾假期的行程隨之改變；根據網路調查顯示，高達六成民眾表示今年過年尚無出遊計畫，避免外出群聚的染疫風險。生活市集表示，疫情帶旺宅經濟發展，站上影音相關商品銷量成長9倍，其中銷售冠軍「Google Chromecast 4代」遇春節連假更加熱賣，相關熱搜度亦翻倍提升，如「電視棒」搜尋量大增11倍，「投影機」則有3.5倍成長，可觀察出宅家享受視聽娛樂為今年最受歡迎防疫活動之一。

此外，近期遊戲產品銷售額漲幅達5.2倍，其中以Switch主機、健身環及遊戲片最為熱銷。而益智類遊戲人氣也不遜色，「麻將」、「桌遊」熱搜度皆成長超過2倍。