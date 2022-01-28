中華電信林姓女員工2016至2017年間涉嫌利用中華電信公司「企業購機免預繳費用」的優惠方案，私下從事「洗手機」牟利的販售行為，將數千隻iPhone等手機轉給經營空頭公司的林姓男子，造成中華電信受有3529萬4506元呆帳無法收回，新北地檢署昨指揮警政署刑事警察局、檢察事務官，兵分3路搜索，林女訊後已被請回，林男遭聲押禁見。

新北地檢署黑金組檢察官黃筱文昨日指揮搜索，林男和林女分別位在新北市中和區、宜蘭縣五結鄉的住所、林女新北營運處的辦公處所等3個地點，查扣相關文書及手機等物證，並通知2人到案說明。

檢方指出，林男為佳鞍公司負責人，他與林女明知其不符合「企業客戶購機免預繳優惠方案」購機資格與條件，林男和佳鞍公司也無資力繳納高額月租費，但仍與林女合謀，向中華電信新北營運處承辦人員謊稱，佳鞍公司是研發iPhone手機無線充電的廠商，為進行研發，因此須購買多支iPhone等高階智慧型手機。

檢方查出，林男從2016年4月至2017年9月間，以每支手機0元至6000多元不等免預繳優惠價格，向中華電信取得每支市價2萬7000元至3萬1333元的高價智慧型手機，其中包含 iPhone 6S、iPhone7、iPhone7 Plus 及 Samsung Galaxy S8＋等千支高價手機，市價總計約1億2041萬元，而林男雖有給付部分款項給中華電信，但仍積欠3529萬4506元月租費。

林男也以支付旅遊費用、支付賓士車訂金及頭期款，以及贈送手機、相機、自行車的方式，給予林女約80萬元的利益，但之後兩人反目成仇，林女便將款項返還給林男。事後中華電信察覺有異，主動提告，全案才遭揭穿。

另外，檢方也查出，林男2020年2月起至7月間曾化名「國際學生住宿聯盟唐名翔老師」，鎖定國內各中等學校體育賽事，佯稱可用優惠價格代訂比賽住宿的手法，向不特定學校體育老師行騙，等受害人匯款後捲款潛逃，累計目前至少4人受害，而林男也藉此手法詐得10萬多元。