台南市春節旅館房位早在去年底已預訂一空，不料南台灣新冠肺炎疫情1月升溫，台北市圓山飯店員工確診掀起全台旅宿業一波春節退訂潮，台南市近日陸續出現確診個案，28日止已平均約退3成，台南市觀旅局表示，業者面對疫情影響仍保持樂觀。

台南市近年有美食小吃加上影劇加持，吸引大量遊客，觀光業發達，每年春節年假大型旅館與小型民宿皆訂房爆滿，台南市旅宿業者表示，今年的春節旅館訂房，早在去年11月底至12月初已被訂光。

業者期待春節觀光人潮帶來景氣復甦，不料台灣疫情再升溫，1月逐漸延燒到南台灣，台北市圓山飯店員工上周確診，開始引爆全台一波春節退訂潮。

台南市旅館公會理事長吳俊泰表示，台南市的春節訂房往年都在9成以上，疫情年稍微下降，去年春節期間仍維持8成，今年上周至今已平均退了3成，這波退訂潮是否持續，這2天還需觀望。

台南市觀光局長郭貞慧表示，台南市旅館平均訂房率在7成多，部分旅館仍維持9成訂房率，民宿較低約7成，業者仍持樂觀態度，安平區還有一家中型飯店趕在1月中開幕試營運。

郭貞慧表示，疫情下旅遊模式改變，很多遊客不會提早計畫旅遊，而是觀望疫情數字臨時決定，台南市有不少遊客不會先訂房，選擇當天入住。