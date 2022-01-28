中國醫藥大學附設醫院配合衛福部醫衛新南向政策，突破疫情封鎖前進菲律賓，推動台灣國際醫衛與產業合作交流。中國附醫院長周德陽與武端市政府市長RONNIE VICENTE C.LAGNADA，簽署合作備忘錄MOU，代表台菲兩國醫衛產業合作交流，邁入嶄新里程。

透過資策會國際處居間協調，在駐菲律賓台北經濟文化代表處（TECO）大使徐佩勇及馬尼拉經濟文化辦事處(MECO)Wilfredo B. Fernandez主席見證下，中國附醫與菲律賓武端市簽署MOU；武端市政府市長RONNIE VICENTE C.LAGNADA肯定，MOU奠定雙方友誼與信任，建立強而有力的合作基礎上。

中國附醫院長周德陽表示，中國附醫仍持續人才培訓與交流，首次與菲律賓醫院的合作，對象就是與管理武端市立醫院的武端市政府簽署MOU，不同於與私立醫療體系合作，此屬公立醫院之合作，更具當地政府的信任關係與指標意義。

大使徐佩勇表示，中國附醫是台灣頂尖醫學中心，LAGNADA市長在2019年即表達向台灣醫療學習的意願，希望把市立醫院打造為市民負擔得起的優質醫院，夢想建立高品質的美好城市。現在，這個願景將透過簽署MOU啟動實質合作造福人民。