學校添購體健設施的項目不一定，有座拉訓練、漫步機、肩關節練習、扭腰機、腹肌板等項。（周麗蘭攝）

縣長張麗善去年11月視察北港北辰國小的夜間照明設備與體健設施。（周麗蘭攝）

縣長張麗善去年11月視察北港北辰國小的夜間照明設備與體健設施。（周麗蘭攝）

為營造運動風氣，雲林縣長張麗善上任後選擇在人口密集度較高的學校運動場加設夜間照明設備，為讓民眾舒壓兼健身，最近又增設體健設施，全縣22校全數完成，28日同步啟用。

健身養生意識抬頭，許多民眾晚上到國中小操場快走運動，但夜間照明不足十分不便，近一年來在18所國小操場加裝照明設備，電費由縣府支付，每晚可運動到9點半或10點。

為讓民眾在校園也能如在公園運動，縣府教育處又在有照明設施的學校設置體健設施，像是座拉訓練、漫步機、肩關節練習、扭腰機、腹肌板等，增強臂力、腿力、提升關節靈活度。

設有體健設施的學校包括二崙國小、口湖國小、越港國小、大埤國小、元長國小、鎮南國小、鎮西國小、東明國中、水燦林國小、北辰國小、古坑國中小、四湖國小、文昌國小、安南國小、林內國小、虎尾國小、崙背國中、麥寮國小、大美國小、臺西國小、褒忠國小、安定國小。

縣長張麗善28日在東明國中宣布22校體健設施同步啟用表示，今年是雲林縣「全民健康運動年」，為提供縣民眾安全無虞的夜間運動休閒空間，除修整運動場地，更增設運動休閒設施、夜間照明，讓鄉親安全地盡情享受運動，讓校園資源與社區民眾共享。

教育處長邱孝文表示，22校與社區居民共享的體健設施啟用，歡迎春節闔家大小一起運動，但校園的行政區域、教室、遊具設施仍不開放，請民眾配合。