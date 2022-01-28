屏東燈節美景吸引民眾就近拍攝網美照，但卻發現頻頻遭破壞情況。（屏縣府提供／林和生屏東傳真）

2022屏東燈節開幕不到10天，卻頻頻傳出燈飾遭破壞、踩踏或燈材失竊情形，屏東縣政府傳播暨國際事務處特別呼籲，請民眾適度保持觀賞及拍照距離，切勿觸碰燈飾並維護環境整潔，可以讓更多人看到最絢麗的燈景。

連續舉辦5年的屏東綵燈節升級2.0版，今年除沿續以往的萬年溪燈區外，更多了最夯的縣民公園及勝利星村創意生活園區，3大燈區分別呈現「糖」、「年味」及「家」主題，總共48座燈飾，結合屏東往昔產業、歷史與人文溫度，從打造萬年溪《光之流域》變成整座城市的《光之盛宴》。

屏東燈節自21日正式點燈後，每晚都吸引許多民眾前往賞燈，但屏縣府傳播處長鄞鳳蘭表示，以往燈飾僅布置於萬年溪河道內，經常接到民眾反映無法近距離拍到美照，因此今年燈飾擴展至復興及萬年公園，甚至延伸到萬年溪景觀橋上，讓民眾可以就近拍攝網美照。

不過近來卻發現，部分燈飾頻頻遭到破壞，例如復興公園的球狀燈飾被偷走外殼，景觀橋燈海隧道支柱被撞歪、電線扯斷等，鄞鳳蘭直呼，「非常可惜」。

鄞強調，目前傳播處已請廠商加緊搶修，並協請警方協助加強巡邏，由於屏東燈節將一直點亮至2月28日，展期長達一個多月，希望大家發揮公德心，共同愛惜燈飾，讓活動能夠順利進行。

另因應今年燈節3大燈區，縣府特地規畫免費接駁車串聯燈區，燈節期間每日下午5點至10點，每15至20分鐘一班車，從屏東轉運站發車，行經勞工公園、復興圖書館、縣民公園（棒球場對面）、幸福公園站、勝利星村、移民署站等。