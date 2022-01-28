學童在課程中學習到基本的應對禮儀，另在搭機出國旅遊或購物情境下，輕鬆開口說英語。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市東區成功國小為打開學生國際視野，提升英語基本能力，寒假期間舉行5天「主題式英語互動冬令營」，50名學童模擬出國情境，開口說英語；六年級學生言昕說，因新冠肺炎疫情關係，好久沒出國旅遊，利用這次英語冬令營，大家帶行李箱、護照到學校，就好像出國般，身歷其境。

成功國小指出，從填寫護照資訊、機場出入境通關、機上點餐與用餐對話、到上街購物詢價、餐廳點餐禮儀用語及文化差異等出國常見問題及應注意事項，除讓學童在課程中學習到基本的應對禮儀，另在搭機出國旅遊或購物情境下，輕鬆開口說英語。

成功國小表示，包括，泰國嘟嘟車與大象、日本的富士山與春櫻秋楓；法國的塞納河畔艾菲爾鐵塔、凡爾賽宮羅浮宮、玻璃金字塔英國；倫敦塔橋、倫敦眼、大笨鐘、自由女神像矗立於紐約港的自由島上，左手拿著美國獨立宣言，右手則高舉著火把等知名景點。

成功國小將國際英語情境教室，與環境搭配主題式課程，在課程中，義恩扮演餐廳的店員，同學扮演顧客，大家全程使用英文進行點餐，他以英文為同學介紹菜單上的菜色，開心說，以後出國就不用擔心了。

成功國小校長曾娉妍表示，透過生活情境，訓練學生在各種情況下使用英文，沉浸在英語的學習環境裡，激發出學習興趣和創意，以感官知覺統合聆聽、回應模擬的情境，提升學生英語能力，增進學生對本國與外國文化習俗之認識，以培養學生之國際觀。