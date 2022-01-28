北市府今召開防疫記者會。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市今天公布5例本土個案，皆被案18590的點點幼兒園老師傳染，4學童、1高中教師確診，北市匡列340名補習班、幼兒園接觸者隔離及擴大採檢，另匡列同班同學87人擴大採檢。

北市今日5名確診個案為1名普林斯頓高中附設點點幼兒園學童，及3名國小生來自光復國小、敦化國小、西松國小，還有1名普林思頓高中一名資訊人員。

北市衛生局擴大匡列，居家隔離部分，包括師生家長，幼兒園92人、補習班29人；擴大採檢幼兒園149人，含128名幼兒與21名教職員、補習班70人，採檢結果皆為陰性。

北市府表示，相關接觸者將居家隔離14天，補習班同學與同住家人預防性居家隔離5天，確診者原校同班同學擴大採檢87人，並追蹤2採及基因定序結果。

北市副市長黃珊珊說，5確診者本來就是密切接觸者，已居家隔離，採檢結果昨天知道，3名孩子分別念不同國小，而1名資訊人員則是在當天到補習班維修電腦，居家隔離期間採檢發現確診。

黃珊珊指出，學童都與家長一起居家隔離，沒有居隔的家人也會擴大匡列，現在只能判斷在補習班場域接觸，但誰傳給誰不知道，不做任何揣測。