男子因經濟問題，有輕生念頭，在中市警局霧峰分局萬豐派出所員警的勸說下，男子表示心情有比較好，打消輕生想法。（霧峰分局服務處提供／黃國峰台中傳真）

台中市一名52歲男子因欠債，經濟壓力無法負荷，萌生尋短念頭，家人急得報警，中市警局霧峰分局萬豐派出所獲報後，緊急出動協尋，還好1個小時後，警方於霧峰區中正路91巷口附近發現男子，在年節將屆阻止一樁憾事發生，讓男子一家闔家團圓。

中市警局霧峰分局萬豐派出所員警，接獲家屬報案指出，哥哥因為積欠債務，經濟上無法負荷，在壓力下有輕生的念頭，26日下午與家人電話對話中，透露出輕生的想法，擔心哥哥發生憾事，於是報案請求協尋。

萬豐派出所員警魏俊卿獲報後，立即以手機定位找尋男子的位置，發現男子手機訊號，最後出現在霧峰區中正路段，魏員立即騎著警用機車，沿霧峰中正路搜索，終於在1個小時後，在霧峰區中正路91巷口附近，發現男子的轎車，再往前一個，發現男子正在車內。

員警確認男子身分後，表明家人很關心他，委託員警來幫忙協尋，魏員跟他聊天，傾聽他的心聲，以安撫他的情緒，男子表示因為經濟與工作上遭遇困境，一時心情不佳才萌生輕生念頭，在員警耐心開導後，情緒有比較好了，表次願意在警方陪同下至派出所休息，警方同時聯繫家屬來所將男子帶回家。

霧峰分局長李建興表示，輕生不能解決問題，卻留給家人無比傷痛，呼籲大家珍惜生命，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路，若有需要可撥打安心專線：0800–788995（0800-請幫幫救救我）／張老師專線：1980／生命線協談專線：1995。

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