據《紐約郵報》（New York Post）昨（27）報導，一名澳洲網紅近期在網路上分享自己胸部出現的「謎樣反應」，同時也收到越來越多網友留言提醒她之後，決定拍影片澄清一下。她解釋儘管外面氣溫已經飆到40度，胸部還是莫名出現激凸現象，而且都不會消失。後來才意識到原來是剛打完疫苗，引起不少同為女性的粉絲共鳴。

潔（Tee Jay）是位擁有16萬粉絲的影片創作者，不吝嗇展露傲人身材的她，在Instagram和抖音(TikTok)上都可以看到她隨著音樂擺動的有趣影片。更不畏他人眼光，只穿比基尼當場在超市跳起舞。

影片上潔表示自己很煩惱，不清楚為什麼胸部一直會激凸，即便現在澳洲正值炎炎夏日，氣溫已經飆到40度了還是一樣，因為通常激凸這種生理反應大多是外在環境溫度寒冷。她無奈說道：「已經收到太多人私訊我，關於我的‘’headlight‘’沒關（中文意思是「車頭燈」，言下之意是指胸部激凸）。沒錯！我知道，我也在設法搞清楚好嗎？」

「各位，我懂了，我想起來是因為我去打了BNT疫苗。」

報導指出，研究顯示接種bnt疫苗確實會產生許多副作用，女性乳房腫脹、淋巴結腫大的反應是其中之一，只是比較罕見。潔的影片一出至今已累積將近60萬人次觀看，大部分女性網友都留言表示自己也有這個困擾。一位媽媽崩潰說道：「天吶，有同感！我以為是餵母乳的關係，但五年前剛生完孩子也沒這樣。」、「我也是這樣！超尷尬」