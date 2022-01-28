黃曉明Angelababy宣布離婚！ 7年婚告終「未來還是家人」

大陸知名藝人夫妻擋黃曉明和Angelababy近年來幾乎零同框，僅管婚變頻傳兩人卻始終不認，直到今（28日）才共同證實離婚消息，關鍵字立刻衝上微博熱搜，有不少大陸網友開始當起偵探辦案，挖出兩人過去在節目上的發言，認為他們之間的相處早已出問題，很可能就是離婚導火線。

黃曉明與Angelababy結婚前曾一起上節目《快樂大本營》，當時就大抱怨黃曉明每次吵架就先認錯，「每次吵架黃曉明就敷衍的認錯，但是他始終不知道自己錯在哪」，對此，黃曉明也解釋，他認為無論如何先向另一半低頭是好男人的表現，才會一吵架就先認錯再說。

Angelababy在節目上大抱怨黃曉明。（圖/翻攝自微博）

這段節目片段被挖出來，不少網友都直呼兩人會離婚不是沒有原因，從此處就能看出兩人個性明顯不合，黃曉明大男人主義，Angelababy看似小女人卻很有自己的想法，加上兩人相處問題不解決，總有一方想敷衍帶過，難怪最後感情會走向終點，引來網友狂酸：「大家裝的很震驚，就像他們裝的很恩愛」、「真的不意外了」。

黃曉明和Angelababy今雙雙在微博發布消息：「感恩過去所有，未來仍是家人！」承認離婚，對比過去高調結婚格外諷刺，當年黃曉明砸了約10億台幣在上海展覽中心舉行世紀婚宴，現場眾星雲集，婚宴設計還藏有浪漫巧思「我愛妻527」密碼，象徵對Angelababy此生不渝，如今一切都成為泡影。