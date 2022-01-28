台灣與韓國去年出口都很強勁，但台灣經濟成長率連續2年都超車韓國。財信傳媒董事長謝金河表示，若以去年台灣經濟成長率6.28%，南韓4%，台幣強升2.95%，韓元貶值9.65%來估算，台灣人均所得將超過南韓；儘管如此，他也提醒，今年台灣經濟最大挑戰是「基期太高」這四字，在經濟成長率、出口及外銷接單，股價、滙價和房價都處在3年來高點，這是台灣經濟最大挑戰。

謝金河在臉書發文指出，在牛年即將結束之前，行政院主計總處公布2021年最後統計的GDP統計，得出的數字是6.28%，這比最後一次預估值6.09%高出不少，這是非常亮眼的成績單。

他說，如果拿台灣經濟成長率來跟周邊的經濟體來比較，新加坡去年是7.2%，但前一年是負5.4%，新加坡是建立在負成長上的高成長。南韓2020年是負1%，去年是成長4%，跟台灣2020年成長3.11%去年再成長6.28%，台灣連續兩年都比南韓強。

謝金河表示，如果以去年台灣成長6.28%，南韓4%，台幣升2.95%，韓元貶值9.65%來計算，按照中華經濟研究院的統計，台灣的人均所得將超過南韓。這是韓國從2000年一直壓著台灣打的經濟情勢中最大的逆襲。今年3月9日，南韓總統大選，如果共同民主黨的李在明打敗國民力量黨的尹錫悅，南韓經濟還會有更進一步的變化。

他認為，香港在2020年出現6.1%的負成長，去年可能有6.4%的成長，但香港股市的墜落已意味香港資金外逃可能才揭開序幕，香港的黯淡才正要開始。

謝金河強調，今年台灣經濟最大的挑戰是基期太高，在經濟成長率、出口及外銷接單，股價、滙價和房價都處在3年來最高位置上，這是台灣經濟最大挑戰。

「2017、2018年台灣經濟正在重要轉捩點上，當時台灣經濟數據平平。」謝金河提到，大家都唱衰台灣，只有他說台灣會大好，如今台灣交出漂亮成績單，這是全民共同打拚的成果，大家要更加珍惜，而且，我們也要更努力，未來的挑戰一定會更大。