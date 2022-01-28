美國「有線電視新聞網」（CNN）28日報導，該國總統拜登（Joe Biden）在與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）的電話會談中，警告俄羅斯的入侵風險迫在眉睫，不過據稱澤倫斯基不同意威脅如此逼近，呼籲拜登「冷靜下來」，並警告過度恐慌只會加劇經濟振盪。

根據報導，拜登與澤倫斯基27日進行電話會談，拜登警告俄羅斯的入侵風險，並重申若此事發生，美國與其盟友及夥伴隨時準備做出「果斷反應」。且據稱未具名的烏克蘭高階官員告訴CNN，拜登對澤倫斯基表示，一旦地面結冰，俄羅斯的入侵便「幾乎可以確定」。

A Russian invasion is now virtually certain once the ground freezes, Biden said to Zelensky, a senior Ukrainian official told @mchancecnn. Kyiv could be “sacked," Russian forces may attempt to occupy it, “prepare for impact”, Biden said, according to this official. — Alexander Marquardt (@MarquardtA) January 27, 2022

這名高階官員還表示，兩名元首的談話「並不順利」，主要是雙方對俄羅斯入侵的可能性有所分歧；拜登已多次警告俄羅斯有明顯的入侵風險，但澤倫斯基表示，烏克蘭情報部門對此威脅有不同的看法，且法國政府已在與俄羅斯的談判中取得突破，呼籲拜登「冷靜下來」，警告過度恐慌只會加劇經濟振盪。

白宮國家安全會議發言人霍恩（Emily Horne）稍後駁斥俄羅斯將在地面結冰後入侵的說法，稱此為「謊言」，強調拜登僅是重申俄羅斯「很有可能在2月入侵烏克蘭」，並說若此事發生，美國與其盟友及夥伴隨時準備做出「果斷反應」。

澤倫斯基也在推特上表示，他與拜登進行了長時間的通話，討論降低緊張局勢的外交手段，以及向烏克蘭提供財政支援的可能性，並就未來的共同行動方向達成共識，也感謝拜登持續提供該國軍事援助。