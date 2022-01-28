全台最高點大聲公溫馨喊話 玉山氣象站叫你別走錯路了

玉山氣象站除了提供氣象觀測數據，作為預報參考資料，如今也兼守護登山安全保母角色，以大聲公提醒走錯路的登山客回頭，預防山難發生。

春節將到，國人都準備休假過年了，但中央氣象局局屬26個氣象站工作人員仍必須堅守崗位，為大家生活作息提供氣象預報與即時資訊，蔡英文總統今天特地巡視中央氣象局，慰勞工作人員，並與玉山氣象站留守觀測員視訊連線，氣象局以玉山站人員拍攝的影片，製作1分26秒長的短片《你們走錯了》，內容主要以本月拍攝的玉山美景剪輯而成，最後出現玉山氣象站人員拿大聲公喊「你們走錯了」結尾，溫馨也幽默提醒登山客注意安全，讓大家知道氣象站人員本業工作之外，也經常扮演守護者，防止山友走錯路發生危險。

大聲公是由本月初上山執勤的觀測員帶上山，光是一月份就發生一、二十人到訪北峰，返程時走錯路的事件，上個月觀測人員還曾連夜救回迷途山友，如今使用大聲公，提醒效果更好，也可節省不少奔波人力。

全球有一百多個國家近萬個地面觀測站參與氣象觀測與分享氣象資料，每天在國際標準時0時、6時、12時、18時共4次作氣象觀測，台灣除依照國際標準的觀測時間作業，一天又另進行4次輔助觀測，提供更精細觀測資料作為預報及分析之用，因此各氣象站人員春節仍需留守。