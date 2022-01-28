台北市長柯文哲今召開防疫記者會。（北市府提供／楊亞璇台北傳真）

台北市長柯文哲今於防疫記者會表示，北市昨天的篩檢，在七個醫院篩檢1704人，沒有陽性，目前在社區沒有擴散感染，但現在花很大力氣匡列居家隔離，結果除夕大概超過1萬人會被關在防疫旅館，不能回家吃過年飯。

柯文哲指出，目前台北七大院區篩了1704人沒有陽性，目前在社區沒有擴散感染，現在花很大力氣匡列做PCR，發現確診者去圈，北市社區沒有傳染，但是花很大力氣圈起來。

柯文哲說，Delta之後，現在接觸者的接觸者預防性隔離五天，以前只有接觸者隔離，現在匡的範圍變大，也是因為匡的範圍變大，漏網之魚不多，在最後清零階段才有辦法消滅。

柯話鋒一轉說，現在要思考的是，如果感染這麼多，至少北市感染100多個沒有進加護病房案例、沒有插管死掉，特別是打過疫苗，還是會感染，這種狀況下要花這麼大力氣隔離，以昨天為例，境外新增44例，過去幾個禮拜幾10例進來，造成很大壓力，入境確診開始塞滿醫院，病人多了就破口，造成本土感染。

柯文哲說，居家隔離幼兒園92個、補習班29個，擴大採檢149、擴大採檢70名，常常一個案例居家隔離就一大堆、自主健康管理就一大堆，他估計後天除夕在台灣居家隔離會超過1萬名，為了要防止疫情擴散，現在變成有超過1萬人被關在防疫旅館，不能回家吃過年飯，策略要想想。