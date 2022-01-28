英國衛生安全局（UK Health Security Agency，UKHSA）公布最新研究，新冠疫苗第三劑（加強劑）對於保護50歲以上民眾免於因Omicron而致死的效力高達95％，顯示高風險族群接種加強劑疫苗有助於預防重症。

UKHSA指出，50歲以上人士施打任何新冠疫苗第二劑的6個月後，對於預防Omicron導致死亡的保護力約達60％。然而在接種加強劑疫苗的兩周後，保護力立即提升至約95％。

調查結果顯示，加強劑疫苗對於預防人們染疫住院提供高度防護。針對注射輝瑞／BNT疫苗加強劑，預防住院的有效性約達90％，在接種10到14周後，有效性會降至75％。

至於莫德納疫苗加強劑，接種後的9周內，預防住院的有效性達90到95％。

UKHSA免疫部門主任拉姆席（Mary Ramsay）表示，「證據很清楚顯示，疫苗有助於保護我們所有人對抗新冠病毒，加強劑為我們社會最弱勢族群提供免於住院和死亡的高度防護。」

UKHSA也對最新Omicron亞型變異株BA.2進行初步分析，發現新冠疫苗對於預防重症有著類似的效果。近日BA.2在英國、丹麥不斷傳播。

UKHSA表示，在接種兩劑疫苗的25周後，預防BA.1、BA.2病毒的效力各達9％、13％。在接種加強劑疫苗後兩周，效力各提升至63％、70％。

有鑑於疫情再起，英國政府在去年12月就急忙將接種加強劑的條件，由原本的50歲以上和有特定健康問題族群放寬至所有16歲以上民眾。英國已有逾3700萬人施打加強劑疫苗。

新冠病毒Omicron變異株能夠輕易逃脫免疫攻擊，導致已接種疫苗者感染，但近期多項研究皆指出，加強劑能夠恢復部分保護力，讓染疫者避免重症。