農曆春節領紅包最應景，為讓全台民眾歡慶佳節時都福氣滿點，台新銀行Richart Life年節期間將擴大發送虎年虎你旺的線上紅包，每位民眾登入Richart Life App都能立刻抽紅包，更可在App上找到台新銀行結合多達30家商戶的優惠券，總價值超過萬元，期望與民眾分享好運與喜氣，福虎年如虎添翼旺全年。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新銀行自2020年8月領先市場推出Richart Life生活金融生態圈，透過持續優化支付、點數及優惠等服務，帶給民眾更便利的生活。年節期間1月31日至2月6日Richart Life推出「陪你迎新春，天天抽大獎」的紅包活動，民眾只要每天登入皆可獲得一次抽獎機會，獎項除台新Point 888點、168點，還有PlayStation 5數位版主機、GARMIN智慧腕錶等大獎，邀請民眾天天登入試試自己的好手氣。

尚未登入Richart Life的民眾，只要首登3日內輸入推薦碼「TP30」，即可獲得台新Point 30點，邀請民眾一起來累積點數折抵生活日常消費，虎你點點都有利。

包國儀補充說，民眾可在全台7-ELEVEN、全家便利商店、LOUISA COFFEE等超過1萬家商店使用台新Pay折抵點數，Richart Life農曆年前更隆重推出新功能，凡擁有任一張台新信用卡卡友，便可在Richart Life App上即時折抵信用卡未出帳的消費。

同時Richart Life首創開放客戶可合併折抵信用卡紅利點數及台新Point。沒有最低折抵門檻，也沒有折抵上限，讓客戶擁有多少台新點數就折抵多少消費，充分使用每一點點數。

Richart Life App點數整合服務，讓民眾可一目瞭然累積多種點數的餘額，還可在Richart Life上即時兌換如中華電信Hami Point、全家點數、UUPON等點數。除兌換點數外，也可在Richart Life App上使用台新點數兌換近百項商品，包含星巴克、超商咖啡、梁社漢排骨飯、爭鮮迴轉壽司等，讓點數的使用及兌換範圍更廣，滿足民眾各式的金融生活需求。